Пробки в Москве достигли 8 баллов утром 13 февраля из-за продолжительного снегопада

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы к 08:00 субботы достигла 8 из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Пробки сохраняются более часа из-за снегопада и гололедицы на дорогах.

Движение затруднено местами на Садовом кольце, некоторых бульварах, на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах города, а также юго-востоке, юго-западе и северо-западе МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.

Накануне, 12 февраля, 10-балльные заторы на дорогах столицы сохранялись почти три часа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине дня в четверг, может продлиться до 14 февраля.

ЦОДД напоминает водителям, что во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и помнить о более длинном тормозном пути. Жителей столицы просят тщательнее планировать маршруты, используя различные виды транспорта, особенно в пиковые часы, что должно предотвратить серьезные заторы, а также позволить быстрее ликвидировать последствия снегопада коммунальным службам.