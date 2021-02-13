В Москве планируют вводить поэтапно участок метро "Мневники" - "Каховская" БКЛ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию 11 станций в этом году, две из которых - "Карамышевскую" и "Мневники" - запустят в ближайшее время. Оставшиеся девять станций планируется запускать поэтапно, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Ввод крупного сектора Большой кольцевой линии от "Мневников" до "Каховской" поэтапный. Есть технологическая возможность одновременного запуска участка "Аминьевская" - "Каховская" и участка "Мневники" - "Аминьевская", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что ввод 11 станций Большой кольцевой линии позволит запустить движение по более чем 70% метрокольца. На всех станциях сектора БКЛ начаты отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и присоединение станций к городским сетям.

"Завершение проходческих работ на этом участке БКЛ - финиш 10-метрового щита от "Давыдково" до "Аминьевская" - запланирован в марте. Основные конструкции станции "Давыдково" возведены на 90%, ведутся работы по возведению внутренних конструкций и архитектурно-отделочные работы. Оформление станции посвящено сотрудникам МЧС: вдоль путей - тематическое панно, в эскалаторной зоне - художественные композиции с девизом МЧС", - уточнил заммэра.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.

На данный момент введено уже 10 станций БКЛ, 31 декабря 2020 года была открыта станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").