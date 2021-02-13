В Москве в уборке снега у метро и МЦК задействовали более 2 тыс. человек

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек расчищают снег у станций метро и Московского центрального кольца, уборка также проводится и на станциях Московских центральных диаметров. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы продолжаем круглосуточную усиленную борьбу со снегом! Больше 2 тыс. человек сейчас расчищают его у подходов к станциям мосметро и МЦК, чтобы пассажирам было комфортнее зайти в вестибюли. А чтобы поезда выходили точно по графику, еще 450 человек продолжают сейчас очищать от снега парковые пути в депо. Только за ночь 340 сотрудников депо убрали 2,5 тыс. куб. м. снега", - говорится в сообщении.

ЦППК вывела около 1,7 тыс. сотрудников: они очищают все остановочные пункты, которые находятся у компании в аренде, а это больше 2 тыс. платформ. Уборка станций в Москве, на МЦД и станций с большим пассажиропотоком в Московской области - круглосуточная. Очищают как сами платформы, так и сходы с них.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в субботу, 13 февраля, в Москве ожидаются облачная погода, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 19 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с.