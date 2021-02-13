В Москве пожертвовали на благотворительность через сервис на mos.ru более 2 млн рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы пожертвовали уже более 2 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru, всего там представлено 30 программ, среди них помощь тяжелобольным детям, бездомным животным и реабилитация людей с инвалидностью. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С момента начала работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перечислили уже более двух миллионов рублей на развитие программ фондов, зарегистрированных в проекте", - говорится в сообщении.

Горожане жертвуют средства для помощи тяжелобольным детям, бездомным животным, на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, гуманитарную помощь многодетным семьям, адресную помощь женщинам в трудной жизненной ситуации - всего в сервисе представлено 30 программ. Например, благодаря пожертвованиям была оплачена реабилитация одного из подопечных фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Все собранные средства используются только в рамках той программы, которую выбрали сами пользователи. Горожане, сделавшие перевод, каждый квартал будут получать отчеты о реализации благотворительных программ. Также отчеты публикуются в личном кабинете организаций на сайте "Душевная Москва". Например, фонд "Мелодия жизни" направил собранные средства на покупку речевого процессора для восьмилетнего Ильи. Теперь мальчик вновь может ходить в школу, общаться с одноклассниками и семьей.

"С запуском благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО, и для этого не нужно совершать каких-то сложных действий. Мы присоединились к сервису, чтобы рассказать о нашей деятельности как можно большему количеству москвичей. Кроме того, люди будут знать, куда обратиться за помощью в случае возникновения проблем со слухом", - отметила директор благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для детей после кохлеарной имплантации и с нарушениями слуха "Мелодия жизни" Наиля Галеева.

Новый общегородской сервис был создан в столице по инициативе благотворительных фондов и запущен 16 октября 2020 года. Найти его можно в разделе "Мои платежи" на mos.ru, выбрав блок "Благотворительность".