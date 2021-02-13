В Москве привлекли еще 12 тыс. человек для помощи в борьбе с последствиями снегопада

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Дополнительно 12 тыс. человек привлекли в Москве для расчистки улично-дорожной сети во время снегопада. Ожидается, что выпадет еще примерно 4 см снега, сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что за прошедшие 1,5 суток снегопад принес около 30 см снега. Снег и ветер до 20 м/с усложняют процессы расчистки. Работа идет в непрерывном режиме, работают около 60 тыс. человек и 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Организованы полевые кухни и места для обогрева.

"В отдельных местах снег достигает до метра. Сегодня по решению мэра были привлечены дополнительные силы - примерно 12 тыс. человек инженерных компаний со своей техникой - Гормост, Мосводосток, "Мосгаз". Мы ожидаем около 4 см снега еще за сегодняшний день. Наша задача - сделать так, чтобы в городе можно было передвигаться", - сказал Бирюков.

По его словам, городской транспорт работает стабильно, работают метро и железная дорога. За прошедшие сутки коммунальщики убрали примерно 1,1 млн куб. м снега.

"Вся энергосистема городская - подача тепла, электроэнергии, газа, воды - работают в штатном режиме. Есть резервы и мощности, работают аварийные службы, чтобы не допустить сбоев и отключений", - заключил Бирюков.