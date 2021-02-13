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В Росавиации сообщили, что московские аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад

По данным ведомства, самолеты не уходили на запасные аэродромы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме, несмотря на продолжительный снегопад, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

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"По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11:45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме. Аэропортами применяются меры для своевременной расчистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Запасов реагентов для обработки покрытий имеется в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет", - следует из сообщения.

Ранее сообщалось о более 50 задержанных рейсов в столичных аэропортах из-за непогоды.

Мощный снегопад в Москве начался во второй половине дня в четверг и может продлиться до 14 февраля. По данным Гидрометцентра, снегопад в Москве будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.

Теги
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