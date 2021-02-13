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"Аэроэкспресс" продолжает работу по графику в условиях снегопада

Поезда курсируют по маршрутам без сбоев, компания принимает все меры для обеспечения безопасности, бесперебойности и комфорта поездок

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают курсировать в соответствии с расписанием. Снегопад не повлиял на работу сервиса 12 и 13 февраля, сообщила компания "Аэроэкспресс".

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"Поезда и экспресс-автобусы компании в пятницу, 12 февраля, без сбоев доставили в аэропорты и обратно 24 тыс. пассажиров", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в субботу график движения поездов не нарушен.

Компания предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности, бесперебойности и комфорта поездок.

Мощный снегопад в Москве начался во второй половине дня в четверг и может продлиться до 14 февраля. По данным Гидрометцентра, за три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.

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Россия
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