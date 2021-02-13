В аэропорту Домодедово более 50 рейсов задержано или отменено из-за снегопада

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Более 50 авиарейсов задержано, еще восемь отменено в московском аэропорту Домодедово из-за продолжительного снегопада, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы аэропорта Домодедово работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов", - сообщает пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

По данным на 14:40 мск, в Шереметьево задержано 20 рейсов, во Внуково - 28 рейсов. В Жуковском два рейса отменено, два задержано. В общей сложности в московских авиапортах задержано порядка 100 рейсов.

Ранее в пресс-службах московских авиагаваней ТАСС сообщили, что аэропорты Москвы и Подмосковья в субботу работают в бесперебойном режиме в сложных погодных условиях, связанных со снегопадом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.