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В Москве водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за метели

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца текущего дня

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах и быть более внимательными из-за метели и ветра до 18 м/с. Об этом сообщается на странице столичного комплекса городского хозяйства "ВКонтакте".

По данным синоптиков Росгидромета, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца текущего дня: снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

"Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров - обгонов и перестроений, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - говорится в сообщении.

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