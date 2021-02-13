МЧС вновь предупреждает москвичей о продолжении метели и усилении ветра

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение о продолжении метели и усилении ветра до 18 м/с.

"По данным синоптиков Росгидромета, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений продлится до конца суток 13 февраля. Снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях. Водителям советуют увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать обгонов и перестроений, а пешеходам - обходить на улице шаткие конструкции.

10 февраля МЧС распространило экстренное предупреждение о непогоде в Московском регионе в течение трех дней.