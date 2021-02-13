В Домодедово сообщили, что среднее время задержки рейсов в аэропорту не превышает один час

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Задержки отправления рейсов в аэропорту Домодедово не превышают один час. В связи со сложными погодными условиями время вылетов может корректироваться, сообщила в субботу директор по связям с общественностью аэропорта Дарья Коршунова в эфире телеканала "Москва-24" .

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"Среднее время задержки не превышает часа", - сказал она.

Коршунова также добавила, что аэродромные службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов пассажиров аэропорта. "Проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос во избежание образования гололеда, а также противообледенительная обработка воздушных судов", - сказала она.

В Telegram-канале аэропорта сообщается, что время отправления рейсов изменено в связи с продолжительным снегопадом. Сотрудники аэропорта информируют пассажиров о сложившейся ситуации и приносят извинения за возникшие неудобства.

По данным на 17:00 мск в аэропорту задержано более 60 рейсов, еще 13 отменено.

Ранее в пресс-службах московских аэропортов ТАСС сообщили, что аэропорты Москвы и Подмосковья в субботу работают в бесперебойном режиме в сложных погодных условиях, связанных со снегопадом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что мощный снегопад в Москве продлится до 13-14 февраля, он будет сопровождаться метелью, снежными заносами и накатами. За три дня выпадет 25-30 мм осадков, сугробы будут достигать 50 см.