Домодедово создал оперштаб для работы в экстремальных метеоусловиях

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Столичный аэропорт Домодедово создал оперативный штаб для координации работы в экстремальных метеоусловиях, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Там также отметили, что на данный момент для обслуживания воздушных судов требуется больше времени, чем обычно.

"В связи с работой в экстремальных метеоусловиях для обслуживания воздушных судов требуется больше времени, чем в стандартных условиях, - сообщили в пресс-службе. - Аэропорт привлек дополнительный ресурс, усилены рабочие смены, работает оперативный штаб".