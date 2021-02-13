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Домодедово создал оперштаб для работы в экстремальных метеоусловиях

На данный момент для обслуживания воздушных судов требуется больше времени, чем обычно

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Столичный аэропорт Домодедово создал оперативный штаб для координации работы в экстремальных метеоусловиях, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Там также отметили, что на данный момент для обслуживания воздушных судов требуется больше времени, чем обычно.

"В связи с работой в экстремальных метеоусловиях для обслуживания воздушных судов требуется больше времени, чем в стандартных условиях, - сообщили в пресс-службе. - Аэропорт привлек дополнительный ресурс, усилены рабочие смены, работает оперативный штаб".

 

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Россия
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