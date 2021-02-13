Власти Москвы рассказали, сколько дней потребуется для очистки города от снега

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московским коммунальщикам может понадобиться еще пять дней для очистки города от снега. В уборке снега задействованы порядка 70 тыс. человек, сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Все службы, все руководители департаментов и префекты, все находятся на рабочих местах. <...> По регламенту, нам [необходимо] еще пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Думаю, что этот регламент будет выдержан", - сказал заммэра.

По его словам, один цикл прометания дорожной техникой всей территории города занимает порядка четырех часов. Бирюков добавил, что коммунальные службы особое внимание уделяют очистке более 17,5 тыс. крыш, чтобы не допустить падение снега и наледи.

"Сегодня на улицах Москвы в круглосуточном режиме работают более 70 тыс. человек. Буквально сегодня мы на 10 тыс. человек увеличили свои силы, привлекли инженерно-технические городские коллективы, которые работают на очистке центральной части города", - сказал Бирюков.

Он также подчеркнул, что в сложных погодных условиях не было допущено сбоя в работе наземного общественного транспорта.