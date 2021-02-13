В Гидрометцентре назвали 13 февраля вторым среди самых снежных дней в Москве за 142 года

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Нынешний день, 13 февраля, стал вторым в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, высота сугробов достигла 58-59 см. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило лишь 2-3 сантиметров, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Новый рекорд все-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена. Выпало 3,5 мм осадков, то есть, вероятнее всего, сейчас высота 58-59 см, но точные данные будут завтра утром, повторюсь", - сказал он.

По словам Вильфанда, по данным на утро 13 февраля, высота снежного покрова составляла 56 см.

История метеонаблюдений

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. В тот день профессор кафедры земледелия Петровской сельскохозяйственной академии (ныне - Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева) Анатолий Фадеев снял первые отсчеты по метеорологическим приборам. Он же стал инициатором создания при сельхозакадемии метеорологической обсерватории (ныне - Метеорологическая обсерватория им. В. А. Михельсона; употребляемое название - метеостанция ТСХА), по измерениям которой определялась фактическая погода и температурные рекорды в Москве.

С 1948 г. опорной метеостанцией Москвы является станция на территории ВДНХ. Именно ее показания сегодня учитываются при регистрации рекордов погодных явлений в столице. Метеостанция ВДНХ была открыта на северо-востоке столицы 1 августа 1939 года. С началом Великой Отечественной войны в 1941 года закрылась, возобновила работу в 1948 года.

Для составления прогнозов используются также данные расположенных в пределах Москвы государственных метеостанций Балчуг, Тушино, Михайловское в Троицком административном округе столицы. Наблюдения за погодой в столице ведут метеорологическая обсерватория МГУ им. М. В. Ломоносова, метеостанции ТСХА, аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево.