СК возбудил уголовное дело после падения в шахту лифта двух рабочих в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения в шахту лифта двух рабочих на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Никулинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила Иванова.

13 февраля двое мужчин проводили строительные работы в многоквартирном доме по улице Лобачевского. В результате падения в шахту лифта один мужчина 1994 года рождения погиб на месте, а второй - 1999 года рождения - госпитализирован в тяжелом состоянии. В рамках расследования уголовного дела следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил безопасности при ведении строительных работ, а также даст правовую оценку действиям должностных лиц организации.