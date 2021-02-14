В Москве прогнозируют морозную и солнечную погоду с 15 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В Москве ожидается морозная и солнечная погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника погода будет уже замечательная, морозная. Уместным будет вспомнить Пушкина: "Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит" (строки из стихотворения "Зимнее утро" Пушкина). Вот так будет в понедельник", - сообщил он.

По словам Вильфанда, гребень высокого атмосферного давления обусловит солнечную погоду в столице с понедельника. Заметных осадков в этот период не прогнозируется.

Ранее Вильфанд сообщил, что похолодание до 23-25 градусов мороза придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) с 15 февраля. Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов.