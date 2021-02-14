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В Москве в воскресенье ожидаются метель и до 14 градусов мороза

Порывы ветра достигнут местами 15 м/с

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, метель, гололедица и до 14 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура днем в городе составит от 12 до 14 градусов мороза, ночью с воскресенья на понедельник похолодает до минус 22 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться в пределах от 12 до 17 градусов мороза, ночная - от минус 20 до минус 25 градусов.

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