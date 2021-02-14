Собянин: надежность тепловых и энергосистем Москвы в последние годы выросла на 5-15%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Устойчивость тепловых и энергетических систем Москвы в последние годы выросла на 5-15% за счет модернизации инфраструктуры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Москва, все-таки, северный город. И очень важно, чтобы вся инфраструктура работала как часы: и газовое хозяйство, и тепловое, и энергетическое, и электрическое, и так далее. И, конечно, надо вкладывать постоянно деньги, чтобы вообще этот огромный, гигантский комплекс работал надлежащим образом. За последние годы все сегменты стали моложе, стали надежнее. В принципе, где-то от 5 до 15% повысилась устойчивость всех тепловых и энергетических систем", - сказал Собянин.

В Москве в четверг начался сильный снегопад. За ночь с 11 на 12 февраля выпало более 70% месячной нормы осадков - до 24 мм. На утро 13 февраля высота снежного покрова на метеостанции составила 56 см, что очень близко к рекордным показателям. Рекорд для этой даты - 60 см.

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщал, что городской транспорт, метро и железная дорога в таких условиях работают стабильно. Также вся энергосистема города - подача тепла, электроэнергии, газа, воды - работает в штатном режиме. По его словам, есть резервы и мощности, работают аварийные службы, чтобы не допустить сбоев и отключений.

Бирюков также сообщал, что для расчистки улично-дорожной сети во время снегопада в Москве было привлечено дополнительно 12 тыс. человек. Работа идет в непрерывном режиме, работают около 60 тыс. человек и 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Организованы полевые кухни и места для обогрева. В воскресенье существенных осадков не ожидается.