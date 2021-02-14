Дополнительные автобусы вывели на маршруты в Москве из-за снегопада

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Около 180 дополнительных автобусов и электробусов вывели на маршруты Москвы из-за снегопада. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Движение в городе оценивается в 2 балла. Метро, железнодорожный и наземный транспорт работают сейчас штатно. Подходы к ж/д станциям и станциям метро убраны. Мосгортранс вывел на 180 дополнительных автобусов и электробусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить максимальное соблюдение расписания", - говорится в сообщении.

Из-за снегопада, прошедшего накануне, сохраняются локальные затруднения. В том числе на 47-м км МКАД в районе Киевского шоссе, на 32-м км МКАД у съезда на Варшавское шоссе.