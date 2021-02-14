Пассажиропоток в московском метро вырос за 13 февраля на 18%

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток в московском метро увеличился за субботу на 18% по сравнению прошлыми выходными. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Вчера пассажиропоток в метро вырос на 18% по сравнению с прошлыми выходными! Всего в субботу на метро проехали около 4 млн пассажиров. Спасибо вам за доверие", - говорится в сообщении.

В Москве с четверга наблюдается сильный снегопад. На утро 13 февраля высота снежного покрова составила 56 см, что очень близко к рекордным показателям. Рекорд для этой даты - 60 см.

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщал, что городской транспорт, метро и железная дорога в таких условиях работают стабильно. Также вся энергосистема городская - подача тепла, электроэнергии, газа, воды - работают в штатном режиме. По его словам, есть резервы и мощности, работают аварийные службы, чтобы не допустить сбоев и отключений.

Бирюков также сообщал, что для расчистки улично-дорожной сети во время снегопада в Москве привлечены дополнительно 12 тыс. человек. Работа идет в непрерывном режиме, работают около 60 тыс. человек и 13,5 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Организованы полевые кухни и места для обогрева.