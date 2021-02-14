В Москве на катке ВДНХ состоялась первая торжественная регистрация брака

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Впервые церемония бракосочетания состоялась на катке ВДНХ в Москве. Об этом сообщила в воскресенье журналистам руководитель дворца бракосочетания на ВДНХ Наталья Шарпар.

"Благодаря проекту мэра Москвы Сергея Собянина у молодоженов появилась возможность зарегистрировать брак на необычных площадках: в старинных усадьбах, стадионах, планетарии. В 2020 году порядка 6 тыс. пар зарегистрировали брак на таких необычных площадках, а это порядка 20% от всех торжественных регистраций, которые прошли в Москве. И, конечно, сегодня, в День всех влюбленных, очень символично было провести регистрацию на самом большом катке Москвы", - сказала Шарпар.

Она добавила, что список необычных мест для регистрации браков будет увеличиваться.

"Сегодня состоялась первая в истории регистрация брака на катке ВДНХ. Это совместный проект ЗАГСа и ВДНХ. ВДНХ - это место, где можно провести свадьбу незабываемо, романтично. Тут есть все для этого. Лучшие свадебные фотосессии получаются именно на выставке", - добавила руководитель департамента общественных связей и рекламы ВДНХ Ольга Говердовская.

Подать заявление на регистрацию брака на необычной площадке можно на портале mos.ru. Сделать это надо не позднее чем за один месяц и не ранее чем за 12 месяцев до дня планируемой даты церемонии. При оплате госпошлины на портале молодоженам предоставляется 30% скидка.