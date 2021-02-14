Дорожный патруль ЦОДД в Москве отбуксировал около 1 тыс. автомобилей за три дня

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. автомобилей отбусировали экипажи дорожного патруля ЦОДД на дорогах Москвы за три дня снегопада. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"За три дня снегопада экипажи дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики, а эвакуаторы АМПП - 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что наибольшие трудности на МКАД и эстакадах после снегопада испытывают водители большегрузов, так как их автомобили не могут подняться в горку и буксуют. "Если вы водите грузовой автомобиль, пожалуйста, не перегружайте транспорт, и держитесь правого ряда, чтобы не мешать уборочной технике и не создавать заторов", - отмечается в материале.