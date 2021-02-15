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На Мясницкой улице в Москве восстановили движение, перекрытое из-за пожара

Площадь возгорания в здании старой постройки составила 500 кв. м

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Движение по улице Мясницкая в Москве, которое ранее перекрыли из-за возгорания в здании, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

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"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Пожар возник в двухэтажном здании старой постройки на Мясницкой улице вечером в воскресенье, изначально горел первый этаж, в МЧС сообщали о ликвидации открытого горения. Позже огонь перешел на второй этаж, пожару присваивался повышенный ранг сложности. Его площадь составила 500 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли и перекрытий.

Информация о пострадавших в МЧС не поступала. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, к пожару привела неисправная проводка.

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