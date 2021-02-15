СК возбудил дело после обнаружения тел ребенка и его отца на юго-западе Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел ребенка и его отца под окнами жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Поздно вечером 14 февраля под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Вернадского обнаружены тела 5-летней девочки и ее отца с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. "Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка")", - сказала Иванова.

Следователи проведут мужчине посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Проверку в связи с обнаружением тела ребенка организовала московская прокуратура.