Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД опаздывают из-за остановки одного состава

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Несколько поездов на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными интервалами в сторону столицы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D1 и Белорусском направлении от Одинцово в сторону Москвы несколько поездов следуют с увеличенным интервалом из-за незапланированной остановки пригородного поезда на станции Баковка. Поезда в сторону Лобни не останавливаются на станциях Баковка, Сколково, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок", - отметили в пресс-службе.