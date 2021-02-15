Платформу Кубанская МЦД-2 и Курского направления МЖД переименуют в Люблино

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Станция Кубанская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД) будет переименована в Люблино. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МЖД.

"ОАО "РЖД" переименует остановочный пункт Кубанская Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 в более привычное Люблино. С соответствующей инициативой в компанию обратились городские власти. Решение о переименовании принято с учетом мнения граждан. Станция Люблино расположена в одноименном районе города Москвы. Ежедневно ей пользуется более 3 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.