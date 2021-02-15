Пополнение "Тройки" безналичным способом стало доступно в автоматах ЦППК на станциях МЦД

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Карты "Тройка" теперь можно пополнить безналичным способом в автоматах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) на платформах Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Оплатить проезд на МЦД стало еще проще - теперь пополнить "Кошелек" карты "Тройка" безналичным способом можно в автоматах ЦППК на станциях диаметров. Новая функция работает уже на 95% автоматов МЦД, где возможна оплата картой. Особенно удобно будет пассажирам из Подмосковья - там недавно заработала "Тройка", и теперь они легко и бесконтактно смогут пополнять ее, не стоя в очередях в кассы", - сообщили в пресс-службе.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.