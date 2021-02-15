Собянин рассказал о ходе строительства Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Станции южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в этом году. На участке расположены станции "Каховская", "Новаторская", "Воронцовская", "Проспект Вернадского" "и "Зюзино", сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на суровую зиму и морозы, стройка метро не останавливается. В планах на этот год запустить три участка [Большой кольцевой линии] - западный, юго-западный и южный - в составе всего 11 станций. Южный участок находится в неплохой готовности от ["Проспекта] Вернадского" до "Каховской". "Воронцовская" станция находится на пересечении с Калужско-Рижской линией метро, является серьезным транспортно-пересадочным узлом", - сказал Собянин при осмотре хода строительства станции метро "Воронцовская".

По его словам, всего в Обручевском районе в ближайшие годы появятся четыре станции Московского метрополитена - две станции БКЛ и две станции Троицкой линии. "Ситуация с доступностью метро в Обручевском районе радикально изменится в лучшую сторону", - подчеркнул мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство южного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" было начато в апреле 2017 года. Общая длина участка составляет 7 км с тремя станциями: "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Полностью завершить строительство южного участка БКЛ от "Проспекта Вернадского" до "Каховской" планируется в 2021 году.

"В настоящее время готовность участка БКЛ "Проспект Вернадского - Каховская" составляет 64%. Полностью пройдены перегонные тоннели от "Проспекта Вернадского" до "Воронцовской" и от "Зюзино" до "Каховской", выполнена проходка правого перегонного тоннеля от "Зюзино" до "Воронцовской". В апреле 2021 года ТПМК "Наталия" должен завершить сооружение левого перегонного тоннеля между этими станциями. В активной фазе находится строительство всех трех будущих станций", - сообщили в пресс-службе.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. На данный момент введено уже десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года была открыта станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").