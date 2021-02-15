В Москве около 80 тыс. человек привлекли для борьбы с последствиями снегопада

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Почти 80 тыс. человек работают в круглосуточном режиме в Москве для уборки снега. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Последние двое суток на улицах города в круглосуточном режиме работают около 80 тыс. человек и около 15 тыс. единиц техники", - приводятся слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

Отмечается, что за двое суток в столице выпало 35 см снега, в отдельных районах - больше, на работу по уборке всего были привлечены 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства. С начала снегопада в городе перемещено около 10 млн куб. м снега. Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

По словам заммэра, в Москве мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Их задача - в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега.

В Telegram-канале также напомнили, что "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный из-за аномальных морозов, продлен до 22:00 16 февраля.

Днем столбик термометра в отдельных районах может опускаться до минус 21 градуса, ночью - до минус 25-27 градусов.

Теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной - 130 градусов", - добавляется в сообщении.

Для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала. К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тыс. аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные.

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