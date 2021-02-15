Исследование: спрос на услуги по уборке снега в Москве 13-14 февраля вырос в 28 раз

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Спрос на услуги по уборке снега в Москве на фоне рекордных снегопадов увеличился в минувшие выходные 13-14 февраля в 28 раз, а на вывоз снега - в семь раз. Об этом говорится в исследовании сервиса "Объявления" "ВКонтакте", который выяснил, какие услуги и товары были популярны у москвичей в период аномального снегопада.

"В минувшие выходные 13 и 14 февраля 2021 года во время сильного снегопада в Центральной России спрос на услуги по уборке снега в "Объявлениях" "ВКонтакте" вырос в 28 раз по сравнению с предыдущими выходными. Существенно вырос спрос в Москве и Московской области и на различные аксессуары, помогающие бороться со снежными завалами. Например, поиск лопат за выходные вырос в 17 раз. А услуги по вывозу снега искали жители Москвы чаще в 7 раз", - отмечают аналитики.

В Москве появились услуги и по срочной доставке лопат. Некоторые пользователи обещали доставить лопаты для уборки снега прямо до двери всего за несколько часов, отмечает "ВКонтакте". С учетом возросшего спроса многие пользователи стали указывать в объявлениях, что готовы предлагать свои услуги круглосуточно, но в пределах своего района или округа.

Москвичи согласны расчищать снег в среднем за 690 рублей в час, а чистить тропинки к подъездам за 500 рублей. "Услуга "откопать автомобиль" от снега выйдет дороже - такие специалисты возьмутся за работу в среднем за 820 рублей в час. Выгоднее заказывать такую услугу женщинам - им пользователи обещают скидку", - отмечает сервис.

Работать готовы и строительные бригады (в среднем за 2 тыс. рублей в час), которые переквалифицировались в уборщиков снега. В день самого сильного снегопада (суббота 13 февраля) спрос на услугу снегоуборщика взлетел в 15 раз по сравнению с предложениями неделей ранее.

В дни снегопада в Москве вырос спрос и на аренду снегоуборочной техники. Порядка 12 тыс. рублей за смену в среднем стоит в "Объявлениях" "ВКонтакте" аренда тракторов, которые расчищают снег. В некоторых объявлениях цена за услуги крупногабаритной техники доходит и до 16 тыс. рублей, отмечают аналитики. С 12 февраля вырос спрос и на зимние товары. Например, москвичи чаще искали санки (+429%), снегоступы (+450%) и снегоходы (+141%).