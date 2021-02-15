Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма. Лауреатами премии 2020 года стали 26 человек.

"После года пандемии [коронавируса] <...> и спорт, и туризм, - эти сферы являются самыми пострадавшими, если так можно сказать, с одной стороны. С другой стороны, я очень рад, что даже в это нелегкое время наши спортсмены участвовали и в международных, и российских соревнованиях, завоевали аж 2,5 тыс. медалей. Это, конечно, замечательный успех", - сказал мэр.

Он также отметил, что во время пандемии москвичи продолжали заниматься спортом и физкультурой, в том числе в детских спортивных школах, на открытых площадках, в ФОКах, в парках и т. д.

"Возможность заниматься физкультурой и спортом является самым, наверное, лучшим лекарством от всех болезней. Поддержание спортивного настроя, хорошей физической формы и настроения. От себя лично и от всех москвичей говорю спасибо лично вам, кто сегодня получат премии города Москвы, и огромному корпусу тренеров, спортсменов, которые посвятили свою жизнь спорту и внедрению, оказанию содействия развитию спорта среди москвичей", - сказал мэр.

Собянин также выразил благодарность туристической отрасли Москвы, которая в непростой 2020 год продолжала работать и оказывать услуги гостям столицы и москвичам. "В этот год у нас количество туристов снизилось почти в два раза, тем не менее, это огромная цифра - 13 млн [человек], - которая больше, чем было в 2010 году, когда не было пандемии", - сказал мэр.

Он напомнил, что правительство Москвы оказало поддержку ресторанам и гостиничному бизнесу в сложный период, заказывая от города те или иные услуги. Заказ ряда услуг, такие как содержание в гостиницах врачей и организация для них питания, продлен. "ГУМ даже в сложный период времени не отказался от проекта замечательного катка, который стал символом нашей физкультуры, наверное, города, принял очень много гостей и туристов. Вместе с ним мы создали удивительный проект, когда торговый центр огромный, красивый стал центром борьбы с пандемией - одним из самых первых в России организовал прививочный пункт, который пользуется удивительной популярностью", - сказал Собянин.

О премии

"Поздравляю с заслуженной премией в области физической культуры, спорта и туризма. <...> Спасибо вам, друзья, [желаю] успехов, здоровья, спасибо за работу. Поздравляю с заслуженной премией", - заключил мэр.

Ежегодные премии города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма присуждаются с 2003 года за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление здоровья и организацию активного отдыха граждан, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности; привлечение детей и юношества к регулярным занятиям спортом; разработку и внедрение перспективных методов в систему физического воспитания граждан; реализацию финансовой и инвестиционной политики в гостинично-туристском комплексе города; развитие и повышение качественного уровня инфраструктуры туризма; разъяснение туристических возможностей города Москвы и совершенствование форм туристско-экскурсионного обслуживания.

В 2017 году по предложению Собянина размер премий был увеличен до 1 млн рублей каждая. При присуждении премии коллективу авторов денежная часть премии делится между ними поровну. За минувший период награды были удостоены 263 человека, в т. ч. 143 - в номинации "Физическая культура и спорт" и 120 - в номинации "Туризм".