Порядка 68% московских улиц очистили от снега к вечеру 15 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Коммунальщики к вечеру понедельника очистили от снега примерно 68% московских улиц, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия-24".

"На этот момент уже примерно 68% московских улиц очищены от снега, половина дворовых территорий приведены в порядок", - сказал он.

С улиц города вывезли около 12 млн куб. м снега. "Надо сказать, что уже около 12 млн куб. м снега с начала снегопада вывезено и перемещено", - сказал он. Заммэра также отметил, что улица Старый Арбат полностью очищена от снега.

Ранее Бирюков рассказал, что в столице мобилизованы все силы коммунальных служб на уборку города. Так, последние двое суток около 80 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники работают на улицах города в круглосуточном режиме.

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