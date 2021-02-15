В московской больнице №15 им. Филатова готовы вернуться к плановой работе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Больница № 15 им. Филатова в Москве готова вернуться к плановой работе после дезинфекции отделений. Об этом заявил в понедельник главный врач больницы Валерий Вечорко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Для того, чтобы нам вернуться обратно, мы должны провести дезинфекцию всех наших отделений. Что касается ковидных коек - это родильное отделение. И, конечно же, у нас будут еще обсервационные отделения. А так больница будет уже переходить в плановую работу, то есть мы готовы вернуться к нормальной жизнедеятельности, которая была год назад", - сказал он.

Вечорко уточнил, что на данный момент в больнице проходят лечение примерно 800 пациентов с коронавирусной инфекцией и около 170 человек находятся в реанимации. "Мы будем работать так, как будет необходимо в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране и мире", - подчеркнул главврач.