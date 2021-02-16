Облачная погода, снег и до 12 градусов мороза ожидаются в Москве 16 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и до минус 12 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 10-12 градусов мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 15 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба. В связи с аномально холодной погодой 16 февраля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 15 - минус 10 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов.