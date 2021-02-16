Продукция бренда Made in Moscow появится в магазинах беспошлинной торговли к концу февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Продукция 20 компаний Москвы появится в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево под брендом Made in Moscow до конца февраля. Расходы, связанные с размещением, возьмет на себя Московский экспортный центр, сообщает во вторник официальный портал мэра и правительства столицы.

"Это новый вид поддержки московских экспортеров. Помимо получения грантов и субсидий, участия в бизнес-миссиях, крупнейших иностранных выставках и конференциях, столичные производители смогут представить свои товары в магазинах беспошлинной торговли. Мы рассчитываем, что общий бренд Made in Moscow привлечет не только иностранных потребителей, но и потенциальных зарубежных байеров", - сказала вице-мэр города Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

В рамках программы в магазинах появятся крафтовый шоколад, пастила, мармелад, снэки, экологичная косметика московских предприятий. "Большая часть отобранных компаний (13 из 20) относится к пищевой промышленности, четыре предприятия производят сувениры, а еще три - косметику. Правительство Москвы берет на себя все расходы по размещению товаров в магазинах беспошлинной торговли в течение года", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Его деятельность курирует департамент предпринимательства и инновационного развития. Центр оказывает поддержку предпринимателям и способствует продвижению продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Среди ключевых задач центра - увеличение числа московских экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.