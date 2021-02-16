Движение по нескольким улицам в Москве восстановили после обрушения строительных лесов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта по ряду улиц в центре Москвы восстановлено после перекрытий, связанных с обрушением строительных лесов в Лубянском проезде. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось о перекрытии движения от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, а также на повороте налево с улицы Солянка на Солянский проезд и на Лубянском проезде до улицы Маросейка.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Таже сообщается, что восстановлено движение автобусов в районе метро "Китай-город".

Ранее сообщалось, что в районе метро "Китай-город" из-за обрушения строительных лесов в Лубянском проезде временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса № 38.

"Восстановлено движение автобусов и электробусов в районе метро "Китай-город", - говорится в сообщении.

Днем в понедельник по адресу: Лубянский проезд, д. 25, стр. 1, произошло частичное падение строительных лесов с фасада пятиэтажного административного здания, которое находится на реконструкции. Площадь обрушения составила 600 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, он госпитализирован. По предварительным данным, причиной ЧП стало большое скопление снега.