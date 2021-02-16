В "Москино" пройдут бесплатные показы ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Тематические показы фильмов пройдут в честь Дня защитника Отечества в кинотеатрах сети "Москино" с 22 по 24 февраля. Посетить их можно будет бесплатно, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"Ко Дню защитника Отечества сеть кинотеатров "Москино" подготовила ряд тематических программ. В них вошли: пленочная синематека "На фронте и в тылу", альманах короткометражек "Последствия войны". Бесплатные показы пройдут с 22 по 24 февраля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что показы пройдут в кинотеатрах "Москино Салют", "Москино Молодежный", "Москино Тула", "Москино Спутник" и "Москино Факел". Для того, чтобы посетить мероприятия, зрителям необходимо будет пройти предварительную регистрацию на официальном сайте киносети.

"Также 23 февраля в кинотеатре "Москино Тула" состоится вторая встреча киноклуба "Диалог". В рамках которой пройдет предпремьерный показ российской военной картины "Красный призрак". Релиз фильма запланирован на май 2021 года. Гостям вечера фильм представят режиссер Андрей Богатырев и творческая группа", - рассказал собеседник агентства.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры Москвы, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Особое внимание уделяет кинопоказам с пленки: в синематеке "Москино" хранятся около девяти тысяч 35 мм копий советской классики. "Москино" выступает куратором и организатором общегородского фестиваля "Ночь кино".