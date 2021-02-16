В Москве появится фармацевтический комплекс на 200 рабочих мест

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Фармацевтический комплекс на 200 рабочих мест появится на юге Москвы, его строительство планируют завершить до октября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство фармацевтического комплекса на юго-западе Москвы. Объект возведут в Научном проезде, рядом с владением 6 в районе Черемушки на территории промзоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия разрешения на строительство - до октября 2022 года. Выданное разрешение позволит застройщику ООО "Биномедветсервис" приступить к работам. Планируется, что на предприятии будет создано около 200 рабочих мест.

Трехэтажное здание площадью 3,7 тыс. кв. м предназначено для ветеринарно-фармацевтического производства. Прилегающую территорию благоустроят: создадут проезды и пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками, высадят кустарники.

"После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок фармацевтического комплекса. К проверкам привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", - приводятся слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.