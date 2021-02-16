Собянин выделил гранты на инновационные методы лечения онкозаболеваний у детей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты на применение инновационных методик для лечения онкобольных детей. Так, известные детские больницы Москвы в этом году получат более 460 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В 2021 году известные детские больницы, Москвы Морозовская ДГКБ и НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, получат более 460 млн рублей на внедрение инновационных методов лечения онкологических заболеваний у детей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в 2014 году в Морозовской больнице был организован Центр детской гематологии и онкологии, специалисты которого проводят различные виды лечения детей со злокачественными заболеваниями. В больнице работает единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

"Также отделение проводит молекулярную, точечную и иммунную терапию у детей, ведет работу по формированию современной генетической лаборатории и подбору доноров из международных регистров для трансплантации костного мозга. Современные подходы к изучению молекулярно-генетических и биологических свойств опухолей позволяют контролировать развитие злокачественных новообразований и наиболее точно подбирать препараты таргетной терапии", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в составе НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого работают онкологические отделения, специалисты которых используют инновационные технологии онкохирургии. Некоторые из них были применены в детской онкологической практике впервые в нашей стране и в мире. "Выделение грантов позволит продолжить проведение научных исследований и внедрение инновационных методов диагностики и лечения детской онкологии", - заключили в пресс-службе.