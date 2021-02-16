Около 500 сирот смогут посещать парк "Остров мечты" в Москве ежемесячно в рамках акции

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Благотворительный проект стартовал в парке "Остров мечты" в Москве, в рамках акции порядка 500 воспитанников приютов и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут ежемесячно посещать парк. Об том ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе

"Мечты - детям" - бессрочный благотворительный проект стартует в "Острове мечты". В рамках благотворительной акции крупнейший в Европе крытый тематический парк смогут ежемесячно посещать порядка 500 воспитанников организаций для детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что профильные организации могут подать заявку на посещение "Острова мечты" своими подопечными на электронный адрес social@dreamisland.ru с 10 по 15 число каждого месяца и выбрать для визита любой удобный день. С правилами подачи заявок можно ознакомиться на сайте.

Как отметил генеральный директор тематического парка "Остров мечты" Борис Пищик, парк существует ради улыбок маленьких посетителей, именно поэтому было решено создать социальный проект "Мечты - детям". Он призван исполнить заветные желания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"География благотворительной акции - вся Россия, а проект - бессрочный, чтобы у всех была возможность побывать в сказочных мирах, покататься на аттракционах, увидеть любимых героев и получить большие положительные эмоции", - добавил он.