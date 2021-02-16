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В Москве очистили от снега около 80% дорог и дворовых территорий

Также уже вывезено порядка 10 млн куб. м снега

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Порядка 80% объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий, а также более половины крыш в Москве очищены от снега. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

"По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий", - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

В понедельник он сообщил, что уборка выпавшего в Москве снега займет четыре дня. Уже вывезено порядка 10 млн куб. м снега.

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РоссияБирюков, Петр Павлович
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