{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реставрация правой башни здания МИД в Москве начнется в 2022 году

Специалисты ведут проектные работы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Реставрацию правой 16-этажной башни и части центрального фасада здания МИД в Москве планируют начать в 2022 году. Сейчас специалисты ведут проектные работы, сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Реставрация этого объекта продолжается последние пять лет. Сначала отреставрировали шпиль, затем были закончены работы в правом крыле. Сейчас разрабатывается проект реставрации правой 16-этажной башни и части центрального фасада. Планируется, что на работы реставраторы выйдут в 2022 году", - сказал Емельянов.

Он добавил, что уже сейчас начинается проектирование работ по левой 16-этажной башне. Там работы начнутся в 2023 году.

Здание Министерства иностранных дел - одна из семи построенных сталинских высоток. Возведено в 1948-1953 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуса. В начале 2000-х годов впервые прошли реставрационные работы по левому краю здания.

Теги
Россия
Из Останкинской башни в Москве эвакуируют людей
Причиной эвакуации стало анонимное сообщение об угрозе взрыва в башне
Читать полностью