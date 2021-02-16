В выходные в Москве дорожный патруль отбуксировал более 900 грузовиков, застрявших в снегу

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Дорожный патруль отбуксировал почти тысячу транспортных средств, застрявших в снегу. Так, была оказана помощь водителям более 900 фур и грузовиков, сообщил ТАСС во вторник замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы - начальник ситуационного центра Александр Евсин.

"Во время снегопада в минувшие выходные ситуация на дорогах была непростой - пробки 8,9, местами и все 10 баллов. <...> За время снегопада Дорожный патруль ЦОДД сделал 976 буксировок застрявшего и сломавшегося транспорта. Из них 928 составляют тяжелые грузовики - фуры, автоцистерны. Эвакуаторы АМПП - 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу", - сказал Евсин.

Он добавил, что основные затруднения движения в выходные были на МКАД и на Калужском шоссе: застрявшие фуры блокировали проезд транспорта, забивая все ряды. "Тем самым запускался порочный круг. Фуры блокировали дорогу из-за снега, ЖКХ из-за этого не могли проехать к месту уборки, фуры застревали еще сильнее, и заторы становились все больше", - отметил руководитель ЦОДД.

Евсин добавил, что в настоящее время дорожные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада. Ситуация в городе практически стабилизировась.

"Чтобы такая картина не повторилась вновь, одно из возможных решений - во время снегопада ограничивать движение грузовиков и тяжеловесов по городу, вплоть до приведения дорог в порядок", - заключил Евсин.