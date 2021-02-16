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Более 600 человек приняли участие в московском онлайн-забеге в честь Дня всех влюбленных

В мероприятии приняли участие жители Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Клина, а также из других стран - Армении, Японии и США

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Команда Бегового сообщества в Москве с 12 по 15 февраля провела забег в формате онлайн в честь Дня всех влюбленных. Всего в мероприятии приняли участие 620 человек не только из столицы, но и из других регионов, сообщили ТАСС во вторник организаторы мероприятия.

"Это первый забег в таком формате. Каждый желающий мог зарегистрироваться на официальном сайте забега, выбрать подходящую дистанцию из двух возможных - 7 или 14 км и пробежать их по любому маршруту. Конечно, снегопад внес свои коррективы. Изначально на мероприятие зарегистрировались почти 2,5 тыс. человек, но по итогу пробежали всего 620 человек", - рассказал собеседник агентства.

По словам организаторов, в мероприятии приняли участие не только жители Москвы, но и Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Клина.

"Заявки на участие подавали даже бегуны из других стран. Например, Армении, Японии и США", - рассказал собеседник агентства.

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