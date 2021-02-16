Власти Москвы подготовят план работ для реставрации дома Танеевых в Чистом переулке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы выдали задание на разработку проекта работ по сохранению дома, в котором жил русский пианист и композитор Сергей Танеев. Фасады дома семьи Танеевых в Чистом переулке, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, приведут в порядок, сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Дом семьи Танеевых в Чистом переулке представляет собой небольшое здание с лаконично украшенным фасадом в стиле "эклектика". <...>Для реставрации особняка должен быть подготовлен подробный качественный проект работ по сохранению, в котором будут учтены все особенности памятника", - приводятся слова главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что в проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.

Особняк был построен в 1819 году, а в середине 1860-х годов его приобрела мать композитора. В этом доме Сергей Танеев жил со своими родителями и семьей старшего брата с 1866 по 1889 год. На фасаде родового особняка Танеевых установлена мемориальная доска.