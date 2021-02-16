Шапошников: онлайн-опрос москвичей о памятнике на Лубянской площади удобнее референдума

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Голосование москвичей об установке памятника на Лубянской площади целесообразнее проводить онлайн, а не в формате референдума, так как это более технологично и удобно, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Решать вопрос об установке того или иного объекта нужно исключительно с учетом мнения самих москвичей, и опрос может быть проведен, например, в онлайн-формате. <…> В ходе обсуждения [в Общественной палате] пришли к мнению, что опрос на платформе "Активный гражданин" - более технологичен и удобен с точки зрения организации и процедуры, чем референдум в его традиционном формате", - сказал ТАСС во вторник Шапошников.

В свою очередь, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что Общественная палата Москвы обратится в аппарат столичной мэрии с предложением провести голосование о памятнике на Лубянской площади на платформе "Активный гражданин" уже в марте.

Ранее во вторник на заседании комиссии Общественной палаты состоялось обсуждение возможности проведения в столице референдума по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Как уточнил ТАСС заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, инициаторам референдума в Москве в случае утверждения формулировки его ключевого вопроса необходимо собрать менее 150 тыс. подписей москвичей.

Также с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку: в общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным и теперь пора восстановить его на первоначальном месте. Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку московским властям. По мнению главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, вертикальная архитектурная доминанта на Лубянской площади в центре Москвы градостроительно и исторически уместна.