Групповые экскурсии для школьников возобновили во всех городских музеях Москвы

МОСКВА, 16 февраля./ТАСС/. Все музеи Москвы, которые подведомственны столичному департаменту культуры, возобновили групповые экскурсии для детей. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель департамента Александр Кибовский.

"Планетарий является организацией в ведении департамента культуры Москвы. Для всех культурных учреждений [требования] одинаковы. Требования Роспотребнадзора Москвы универсальны и распространяются на все наши учреждения", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос, какие еще учреждения Москвы, кроме Московского планетария, возобновили групповые экскурсии для школьников.

Ранее сообщалось, что групповые экскурсии для школьников возобновили в Московском планетарии с 16 февраля. Максимальное количество людей в каждой группе - 15. Во время экскурсии специалист планетария будет находиться в маске. Кроме того, все посетители должны также соблюдать масочный режим.