В Москве вложат около 375 млн рублей инвестиций в производство электротранспорта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Производство электротранспорта появится в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", инвестиции в проект составят 375 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Новый резидент планирует создать на площадке "Алабушево" в Зеленограде высокотехнологичный комплекс по разработке и производству комплектующих для электротранспорта, а также наладить выпуск транспортных средств на электротяге и водородном топливе. В реализацию проекта предприятие вложит 375 млн рублей. Из них в проектирование будущего комплекса, строительство и оснащение оборудованием будут инвестированы 355 млн рублей, остальные 20 млн рублей направят на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность. В ходе реализации проекта инвестор планирует создать 75 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, строительство комплекса компания планирует начать в течение 2021 года. На территории площадью почти в 1,2 тыс. кв. м разместятся инженерные сооружения, производственные и офисные помещения. Здесь будет налажен выпуск аккумуляторных батарей и комплектов тягового электрооборудования для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций, электромобилей коммерческого и коммунального назначения, а также будут осуществляться работы по созданию транспортных средств на водородном топливе.

Статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет компаниям реализовывать инвестпроекты максимально эффективно, высвободив ресурсы за счет экономии с помощью налоговых льгот на имущество, землю и транспорт.

"Будущее производство отвечает запросам растущей отрасли электротранспорта, оно ориентировано на импортозамещение и обеспечение отрасли отечественными комплектующими. Помимо этого, разработки компании Drive Electro будут вносить существенный вклад в улучшение экологии города. В перспективе, по производству тягового оборудования для электробусов резидент намерен занять более 50% отечественного рынка", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна - в Печатниках и четыре - в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.