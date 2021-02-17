На портале "Узнай Москву" появился маршрут к юбилею Агнии Барто

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Новый маршрут добавили на портал "Узнай Москву". Он посвящен детской поэтессе Агнии Барто, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Отправиться на прогулку по столице вместе с героем стихотворений Агнии Барто Петей Кузнецовым предлагает портал "Узнай Москву". 17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения детской поэтессы, к этой дате подготовили тематической маршрут по центру города. В онлайн-гид включили памятные места, связанные с жизнью и творчеством Агнии Львовны, а также сюжетами из ее стихотворного цикла "Я живу в Москве", - говорится в сообщении.

На прогулку можно отправиться пешком. Помимо описания маршрута и фотографий, в путеводитель добавили познавательные справки. К каждому пункту прогулки прилагается стихотворный отрывок. Таким образом участники вспомнят произведения Барто и больше узнают об истории Москвы. Пройти по маршруту можно также в онлайн-формате.

"Когда мы готовили маршрут ко дню рождения всеми любимой поэтессы Агнии Барто, мы по-настоящему погрузились в детство. Нам хотелось напомнить взрослым горожанам о добрых стихах, на которых они выросли, а маленьких москвичей познакомить с творчеством Агнии Львовны. Получилась такая семейная прогулка протяженностью шесть километров. То есть, где-то полтора часа неспешным шагом от Лаврушинского переулка до станции метро "Маяковская", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.