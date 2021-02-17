В Подмосковье из-за гололеда закрыто движение на участках дорог на юге и юго-востоке

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на федеральных дорогах на юге и юго-востоке Московской области закрыто в связи с образовавшимся гололедом после прошедшего ночью снега. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минтранса Подмосковья в своем Telegram-канале.

"Закрыто движение на Новорязанском шоссе (М-5 "Урал") с 69-го по 81-й км, на Симферопольском шоссе (М-2 "Крым") в районе Чехова. Проводится обработка проезжей части, после чего откроют движение транспорта", - говорится в сообщении.

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям быть внимательными, не превышать скорость и заранее выбирать пути объезда.